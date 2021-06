Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Unfall mit E-Scooter eines Saarbrücker Verleihunternehmens/Zeugen gesucht

Saarbrücken (ots)

Am Freitag, 18.06.2021, befuhr gegen 13:41 Uhr ein mit zwei Personen (14 und 13 Jahre alt) besetzter E-Scooter den Gehweg aus Richtung Preußenstraße kommend. Ein Kleinkraftradfahrer (59 Jahre) kam aus einer Einfahrt in der Hellwigstraße, um in den fließenden Verkehr einzufahren. Auf dem Gehweg kam es zur Kollision wobei die drei involvierten Personen leicht verletzt werden. Aufgrund unterschiedlicher Unfallangaben werden Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel: 0681/9321-233, in Verbindung zu setzen.

