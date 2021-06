Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Suche nach Geschädigten durch rücksichtslosen Rolllerfahrer

Saarbrücken (ots)

Am Donnerstag, 17.06.2021, entzog sich in Saarbrücken ein Motorroller mit zwei Personen besetzt einer Verkehrskontrolle in der Trierer Straße/ St. Johanner Straße. Hierbei überfuhr er mehrere Lichtzeichenanlagen, die Rotlicht zeigten, fuhr entgegen Einbahnstraßen, über Bordsteine und die Gleisbettanlage der Saarbahn, wo er im Bereich St. Johanner Straße, Höhe Cine Star, einen Linienbus der Saartal AG gefährdete. Der Busfahrer musste stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Der Rollerfahrer konnte gefahrlos nicht gestoppt werden und entkam schließlich in den Bürgerpark. Geschädigte und gefährdete Personen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel: 0681/9321-233, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell