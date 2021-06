Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Dringender Zeugenaufruf/Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Saarbrücken (ots)

Glücklicherweise bemerkte am 17.06.2021 um 07:00 Uhr ein Zeuge eine für Radfahrer und Fußgänger lebensgefährliche Platzierung von spitzen Metallgegenständen und informierte die Polizei. Es konnte festgestellt werden, dass auf dem Gehweg unter den Arkaden in der St. Johanner Straße, ca. 50 Meter hinter dem Lützelbachtunnel,insgesamt 15 scharfkantige Metallstäbe in unregelmäßigen Abständen in den Pflastersteinen platziert wurden und teilweise lose verstreut lagen. Die Metallstäbe waren an den herausragenden Enden angespitzt und ragten ca. 17 cm aus dem Boden heraus. Die gefährlichen Gegenstände wurden sichergestellt. In diesem Zusammenhang werden Geschädigte und Zeugen dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel: 0681/9321-233 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

