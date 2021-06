Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Mehrere vermisste Katzen im Bereich Kleinblittersdorf-Hanweiler

Saarbrücken (ots)

In den vergangenen Wochen sind im Bereich der Bahnhofstraße in 66271 Kleinblittersdorf-Hanweiler zwischen 10 und 15 Katzen auf bislang ungeklärte Art und Weise verschwunden. Im Zusammenhang könnte ein rostfarbener Kleinlieferwagen stehen, an dem nur ein französisches Kennzeichen angebracht war. Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden der Tiere geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Kleinblittersdorf, Tel: 06805/1286 oder der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel: 0681/9321-233 in Verbindung zu setzen.

