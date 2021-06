Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach 3 unbekannten Täterinnen

Saarbrücken (ots)

Am 31.03.2021, gegen 15:00 Uhr, entwendeten 3 Frauen aus einer Handtasche einer 56-jährigen Geschädigten die Geldbörse. Die Tat ereignete sich im ALDI-Markt in 66130 Saarbrücken, Bühler Straße 18. Die Frauen werden folgendermaßen beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 165 cm groß, osteuropäischer Phänotyp. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, bitte an Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel: 0681/9321-233 oder den Kriminaldienst Saarbrücken, Sachgebiet 3

