Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Saarbrücken-Güdingen (ots)

Am 04.06.2021 kam es gegen 10:10 Uhr auf dem Parkplatz des "Globus-Handelshofs" in 66130 Saarbrücken-Güdingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach fuhr die Geschädigte vom Verkehrskreisel in Richtung Parkplatz, wo plötzlich der Verursacher von Parkreihe 2 kommend ihr in die Seite fuhr und schließlich von der Unfallörtlichkeit flüchtete. Ein Teilkennzeichen konnte von einem namentlich nicht bekannten Zeuge abgelesen werden.

Dieser bzw. weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Tel. 0681/9321-230 in Verbindung zu setzen.

