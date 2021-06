Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Saarbrücken- Scheidt (ots)

Am Freitag, dem 04.06.2021, eignete sich gegen 09:35 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "Im Flürchen" in 66133 Saarbrücken. Hierbei kollidierte ein rückwärts ausparkender Pkw mit einem vermutlich grauen Lkw, der die Straße "Im Flürchen" in Richtung Kaiserstraße unterwegs war. Der Fahrer des Lkw setzte nach der Kollision seine Fahrt unbeirrt fort. Der Gesamtschaden beträgt ca. 3000 EUR.

Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. dem Fahrzeugführer bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel. 0681/9321-230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell