Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Rollerfahrerin verletzt: Polizei sucht nach BMW und weiteren Zeugen der Unfallflucht

Saarbrücken (ots)

Eine Rollerfahrerin verletzte sich Dienstagnacht nach einem Unfall mit einem Auto. Der Verursacher flüchtet, anstatt zu helfen. Auch ein Fußgänger wurde vermutlich gefährdet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die 35-jährige Saarbrückerin war Dienstagnacht gegen 22:45 Uhr in der Provinzialstraße in Saarbrücken unterwegs, als ihr ein grauer BMW entgegenkommt. In Höhe der Einmündung zur Bliesransbacher Straße gerät der Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit dem Roller. Die Rollerfahrerin stürzt und verletzt sich erfreulicherweise nur am Ellenbogen. Der Pkw jedoch beschleunigt und flüchtet vom Ort des Geschehens in Richtung Brebach. Dabei verliert der Pkw zahlreiche Fahrzeugteile, die von der Polizei gesichert wurden und nun analysiert werden. Der Fahrer oder die Fahrerin sind bislang noch nicht ermittelt.

Einige hundert Meter weiter, im Bereich des Kreisverkehrs An der Heringsmühle ging zu dieser Zeit ein Fußgänger über dem Überweg. Der Unfallverursacher fährt jedoch auf seiner Flucht ohne zu halten und mit erhöhter Geschwindigkeit auf diesen zu und weiter in Richtung der Auffahrt zur BAB 6. Zu einer Kollision mit dem Fußgänger kommt es glücklicherweise nicht. Als die Polizei vor Ort eintrifft, ist der Fußgänger bereits nicht mehr vor Ort.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder zu Fahrerin liefern können. Auch wird der Fußgänger gebeten sich bei der Polizei zu melden. Unter der Rufnummer 0681/9321-233 ist die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt rund um die Uhr erreichbar.

