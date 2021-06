Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugen gesucht aufgrund mehrerer Unfälle in der Dr.-Eckener-Straße

Saarbrücken (ots)

Am Dienstag, 01.06.2021, kollidierte gegen 12:40 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Dr. Eckener-Straße (30 km/h Zone) in der dortigen Fahrbahnverengung mit dem erhöhten Bordsteinbereich und beschädigte das Hinweisschild, welches vollständig umknickte. Dies führte zu dem Umstand, dass in geringem zeitlichen Abstand drei Fahrzeuge aufgrund der tiefstehenden Sonne und des fehlenden Hinweisschildes im Bereich der Fahrbahnverengung mit der Bordsteinerhöhung kollidierten und Schäden an ihren Fahrzeugen davon trugen. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel. 0681-9321-233, oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

