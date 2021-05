Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Eigentümer eines gestohlenen Mountain-Bikes gesucht

Saarbrücken (ots)

Bereits am 05.12.2020 wurde in Saarbrücken bei einem Tatverdächtigen ein offensichtlich gestohlenes Mountainbike der Firma Cube von grau-weißer Farbe (Lichtbild beigefügt) sichergestellt. Leider ist es bislang nicht gelungen, den rechtmäßigen Eigentümer zu ermitteln. Personen, die Hinweise auf den Eigentümer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel: 0681/9321-233, in Verbindung zu setzen.

