Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Dringender Zeugenaufruf

Saarbrücken (ots)

Dringender Zeugenaufruf

Vorfall BAB 620, Fahrtrichtung Saarlouis, Höhe Messegelände

Die Polizei bittet um ihre Mithilfe:

Am Sonntag, dem 25.04.2021, gegen 10:40 Uhr, hielt ein silberfarbener Pkw- vermutlich ein Audi A3 älteres Modell- auf dem Standstreifen der BAB 620, Fahrtrichtung Saarlouis in Höhe des Messegeländes. Der Fahrer stieg aus dem Fahrzeug aus. Wer kann Hinweise zu dem haltenden Pkw oder der Person des Fahrers machen? Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich direkt mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 in Verbindung zu setzen.

