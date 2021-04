Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Brand im Kohlweg in Saarbrücken. Zeugen gesucht

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, 21.04.2021, meldete ein Zeuge gegen 01:40 Uhr mehrere brennende Sammelmülltonnen und Metallbehälter im Kohlweg in Saarbrücken. Die Mitteilung bestätigte sich. Zudem wurde festgestellt, dass das Feuer bereits auf den Dachbereich einer angrenzenden Garage übergegriffen hatte, in der sich ein Oldtimer und ein Motorrad befanden. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel.: 0681(9321-233) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

