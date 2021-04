Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Saarbrücken (ots)

Am vergangenen frühen Sonntag Morgen ereignete sich in der Gärtnerstraße in Alt-Saarbrücken ein Verkehrsunfall, wobei eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Saarbrücken von der Fahrbahn abkam und mit insgesamt drei am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen kollidierte.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin erheblich alkoholisiert war. Sie blieb bei dem Verkehrsunfallgeschehen zwar unverletzt, musste aber aufgrund ihrer Alkoholisierung mit zur Dienststelle, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen die Unfallverursacherin wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell