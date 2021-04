Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Möglicher Zusammenstoß zwischen LKW und Pkw in Alt-Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, 31. März 2021, gegen 12:20 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt gemeldet, dass in der Zeppelinstraße (in Höhe des Anwesens Nr. 2) ein rangierender Lkw mit einem geparkten Pkw kollidiert sei. Noch bevor die Streifenwagenbesatzung vor Ort erschien, entfernte sich der mutmaßlich beschädigte Pkw von der Örtlichkeit. Der Lkw-Fahrer wiederum erwartete die Polizei. Sofern der Pkw durch den Zusammenstoß beschädigt wurde, liegt der Schaden auf der Beifahrerseite. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelte es sich um einen weißen Pkw der Marke Subaru. Der oder die Geschädigte wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

