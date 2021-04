Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall in Alt-Saarbrücken - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, 31. März 2021, ereignete sich gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Metzer Straße / Hirtenwies in 66117 Saarbrücken. Ein schwarzer Kombi der Marke BMW bog von der Hirtenwies kommend nach links Richtung Alt-Saarbrücken ab. Ein grauer Ford Focus befuhr zur gleichen Zeit die Metzer Straße in Richtung Frankreich. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Es entstand Sachschaden; verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

