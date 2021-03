Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Granatenfund in Sitterswald

Polizei sperrt Baustelle

Kleinblittersdorf (ots)

Am Montagmorgen teilen Bauarbeiter der Polizei mit, dass sie bei Aushubarbeiten für ein Mehrfamilienhaus in Sitterswald in der Gemeinde Kleinblittersdorf, einen ca. 45 cm langen und 10 cm dicken Gegenstand gefunden haben und vermuten eine Granate.

Die alarmierte Polizei bestätigt die Vermutung der Bauarbeiter, räumt die Baustelle und sperrt das Gelände ab. Spezialisten des Landespolizeipräsidiums werden angefordert und analysieren den Gegenstand. Bei diesem handelt es sich um eine zwar verschossene, aber nicht ausgelöste, amerikanische Nebelgranate, die weiterhin eine geringe Menge an Sprengstoff enthält. Die Granate wurde von der Polizei anschließend fachgerecht geborgen und entschärft. Nach wenigen Stunden konnte die Baustelle wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell