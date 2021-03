Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall durch Aquaplaning mit einer Leichtverletzten Person und hohem Sachschaden

Saarbrücken Fechingen BAB 6 (ots)

Am 13.03.2021 gegen 10:05 Uhr befuhr ein Transporter die BAB 6 in Richtung Mannheim, in Höhe der Anschlussstelle SB- Fechingen verlor der Fahrer aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über das von ihm geführte Fahrzeug und kollidierte in der Folge mehrfach mit der Mittelleitplanke. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt, an der Mittelleitplanke und dem Transporter entstand hierbei erheblicher Sachschaden. Von einem Gesamtschaden von ca. 25000 Euro ist auszugehen. Für die Dauer von 45 Minuten musste der linke Fahrstreifen zur Verkehrsunfallaufnahme und anschließenden Bergung des verunfallten Transporters gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell