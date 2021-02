Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Havariertes "Shisha-Schiff" Willi-Graf-Ufer in Saarbrücken

Saarbrücken Stadt (ots)

Am 14.02.2021 um 06:27h teilte ein Passant über Notruf mit, dass das "Shisha-Schiff" in Saarbrücken am sinken sei. Hierbei handelte es sich wie später festgestellt um den dauerhaft festgemachten, nicht motorbetriebenen Ponton mit dem lesbaren Namen Emfina, welcher in der Vergangenheit als Gaststätte betrieben wurde. Die uferabgewandte Seite befand sich erkennbar mehr unter Wasser. Vor Ort fanden sich neben Einsatzkräften der Polizei die Berufsfeuerwehr Saarbrücken mit Motorboot, Freiwillige Feuerwehr Malstatt/Burbach, Wasserschifffahrtsamt mit Arbeitsschiff, Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz und Stadtwerke ein. Sämtliche Versorgungen wurden gekappt. Schlussendlich stellte sich heraus, dass keinerlei Betriebsstoffe in die Saar liefen. Ein extern gelegener Gastank wurde seitens der Feuerwehr und dem Wasserschifffahrtsamt geborgen. Die Polizei konnte bis dato keine Hinweise auf eine Manipulation erlangen. Als Ursache kommt eine gefrorene, geplatzte Wasserleitung in Betracht. Die weitere Bergung des Pontons wurde der Verantwortung des Eigentümers übertragen. Der Einsatz dauerte bis ca. 09:15h.

