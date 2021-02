Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Geburtstagsfeier in einer Gaststätte durch die Polizei aufgelöst

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, den 06.02.2021 wurde die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in den Abendstunden von Anwohnern darüber informiert, dass in einer Sporthalle in Saarbrücken eine Feier stattfinden würde. Um den mitgeteilten Sachverhalt zu überprüfen, wurde die Halle von Kräften der Polizei aufgesucht. Wie sich letztendlich herausstellte, waren in einer angrenzenden Gaststätte im gleichen Gebäudetrakt die Fensterscheiben abgedunkelt worden. Im Inneren der Gaststätte wurde laute Musik abgespielt und auf den Tischen standen Speisen und Getränke zum Verzehr bereit. Insgesamt konnten 15 Personen aus mehreren, unterschiedlichen Haushalten und aus verschiedenen, saarländischen Landkreisen, festgestellt werden. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurde die private Feier durch die Polizeibeamten beendet und den anwesenden Personen die Heimreise nahegelegt. Diese zeigten sich kooperativ und leisteten den polizeilichen Anweisungen folge. Sowohl den Verantwortlichen als auch die Gäste der Feierlichkeit erwarten nun entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell