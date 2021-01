Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Unbekannter Zeuge einer Unfallflucht in der Ursulinenstraße gesucht

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, 20.01.2021, beschädigte ein Fahrzeugführer zwischen 16:00 und 16:30 Uhr beim Ausparken in der Ursulinenstraße ein geparktes Fahrzeug. Ein unbekannter Zeuge hinterließ am geschädigten Fahrzeug eine Nachricht mit dem Kennzeichen des Verursachers. Der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel: 0681/9321-233,bezüglich Fragen zum Verursacher in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- ESD

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell