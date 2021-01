Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach Brandstifter mittels Phantombild

Bild-Infos

Download

Saarbrücken (ots)

Durch Brandstiftung wurde am 11.09.2020, 00:35 Uhr, ein Wohnmobil in der Danziger Straße in 66121 Saarbrücken völlig zerstört. Zudem wurde ein angrenzend geparkter Pkw beschädigt. Der Sachschaden betrug über 70.000 Euro. Vor diesem Hintergrund wird aufgrund Gerichtsbeschluss mittels Phantombild nach dem unbekannten Brandstifter gefahndet(Phantombild). Personenbeschreibung: Ca. 30 Jahre alt, Ca. 180 cm groß, helle Hautfarbe, schlanke, athletische Figur, bekleidet mit schwarzer Reißverschlussjacke ohne Kapuze, Jeanshose, Strohhut mit schwarzem Band. Zeugen, die Angaben zum Täter oder der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel.: 0681-9321-233 oder dem Kriminaldienst Saarbrücken, Tel.: 0681-9321-454 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- ESD

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell