POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach unbefugter Benutzung einer gestohlenen EC-Karte

Saarbrücken (ots)

Bereits am Nachmittag des 28. Mai 2020 setzten drei unbekannte Männer eine zuvor entwendete EC-Karte an einem Geldautomaten in der Hochstraße in 66115 Saarbrücken zweimal ein um sich unbefugt Bargeld abzuheben. Die Personen wurden bei der Tatbegehung von den Überwachungskameras des Geldinstituts aufgezeichnet. Der Kriminaldienst Saarbrücken fahndet nun öffentlich nach den Tätern.

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Personen machen?

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 - 9321 233 oder jede andere Polizeidienststelle.

