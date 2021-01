Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Polizei warnt vor Giftködern in Saarbrücken

Lyoner mit Rattengift versetzt

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Am Donnerstag haben mehrere besorgte Hundebesitzer Giftköder gefunden und die Sachverhalte bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt beanzeigt. Bei den Giftködern handelte es sich um Lyoner, der mit Rattengift versetzt wurde. Diese Köder wurden auf Waldwegen am Tabaksweiher, Am großen Hohlweg, Im Almet, dem Sonnenberg und dem Eschberg gefunden.

Die Polizei hat Beweismaterial gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Des Weiteren warnt sie insbesondere Hundebesitzer, aufmerksam zu sein. Zeugen die weitere Giftköder finden, sollen sich mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

