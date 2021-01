Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht in der Hoederathstraße

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Am Mittwoch, dem 06.1.2021, wurde vermutlich in der Nacht oder am frühen Morgen ein in der Hoederathstraße in St. Arnual geparktes Fahrzeug, Marke BMW, durch einen unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der gesamten Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher konnte unerkannt flüchten. Falls Zeugen den Vorfall beobachtet haben, werden diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel. 0681/9321-233, in Verbindung zu setzen.

