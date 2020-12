Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Inbrandsetzung von gelben Säcken/Zeugen gesucht

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Am Montag, dem 28.12.2020,04:05 Uhr, zündete ein bislang unbekannter Täter in der Trierer Straße in Saarbrücken mehrere zum Abtransport bereit gestellte gelbe Säcke an. Nachdem Zeugen aus der Nachbarschaft den Mann vom Fenster aus ansprachen, flüchtete dieser. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnten die Anwohner den Brand mittels Wasserflaschen lokal begrenzen. Zum Täter ist nur bekannt, dass dieser eine schwarze Jacke und eine Wollmütze trug. Falls es weitere Zeugen in dem Zusammenhang gibt, werden diese gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel.: 0681/9321-233, in Verbindung zu setzen.

