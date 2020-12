Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Schwelbrand in Saarbrücken

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Am 27.12.2020 gegen 02:00h wurde telefonisch ein Schwelbrand in der Mainzer Straße in Saarbrücken mitgeteilt. Vor Ort konnte durch die Polizei folgendes festgestellt werden: in einer Wohnung wurde über mehrere Stunden hinweg Essen in einem großen Kochtopf zubereitet. Hierzu wurden Backsteine auf den Fliesenboden gelegt und ein Gasherd auf diesen Steinen betrieben. Die Backsteine hitzten stark auf und übertrugen die Energie auf die Fliesen. Die Länge der Hitzezufuhr reichte schlussendlich aus, einen Holzbalken im Boden in Schwelbrand zu setzen. Durch die Berufsfeuerwehr Saarbrücken konnte mit Hilfe des Einsatzes der Wärmebildkamera der Brandherd exakt lokalisiert werden. Die Fliesen wurden zerstört, der Balken im Boden abgelöscht. Aufgrund des Schwelbrandes musste das Anwesen komplett geräumt werden. Nach dem Ablöschen und Lüften konnten die Bewohner wieder hinein. Es wurde niemand verletzt. Durch den Einsatz der Löschfahrzeuge musste die Mainzer Straße ab Einmündung Heinrich-Böcking-Straße stadtauswärts bis um 03:23h gesperrt werden. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen dem Verdacht der Fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- DGL

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell