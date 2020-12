Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem Pkw

22-jähriger Saarbrücker auf Motorhaube aufgeladen - Täter flüchtig

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Bereits am 12. Dezember 2020 ereignet sich gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz des Saarbrücker Saarbasar ein aufsehenerregender Verkehrsunfall.

Ein bislang nicht ermittelter Mann fährt mit einem schwarzen Peugeot 206 aus einer Parklücke. Dabei übersieht er den 22-jährigen Saarbrücker, der hinter dem ausparkenden Fahrzeug vorbeifährt. Durch die Kollision entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Der Fahrer des Peugeot 206 versucht den Geschädigten anschließend davon zu überzeugen, nicht die Polizei zu rufen. Als der 22-jährige Saarbrücker sich nicht darauf einlässt, steigt der Mann wieder ein und startet den Motor. Beim Herausrangieren aus der Parklücke stößt er mehrfach gegen ein anderes Fahrzeug und reagiert nicht auf die Rufe und die Handzeichen der anderen Unfallbeteiligten. Als der Geschädigte Saarbrücker sich vor den Peugeot 206 stellt und mit ausgestreckter Hand dem Mann signalisiert stehen zu bleiben, beschleunigt der Täter. Er fährt den Mann an und lädt ihn auf die Motorhaube auf. Erst nach 120 Metern bremst er wieder, wodurch der Geschädigte von der Motorhaube stürzt. Der Mann kommt glimpflich davon und wird nur leicht verletzt. Dem Täter gelingt die Flucht.

Erste Ermittlungen der Polizei ergeben, dass der Peugeot 206, mit den amtlichen Kennzeichen SB-AS 376, am 28. Oktober 2020 in der Mainzer Straße in Saarbrücken entwendet wurde.

Die Zeugen beschreiben den Mann als: - ca. 170 cm groß, - von schlanker Statur, - ca. 30 Jahre alt, - ungepflegtes Erscheinungsbild, - auffallende Augenringe, - leichter Bart, - mit dunkelblonden Haaren.

Die Saarbrücker Polizei ermittelt gegen den unbekannten Mann wegen des Verdachts des Kraftfahrzeugdiebstahls, der Verkehrsunfallflucht, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der gefährlichen Körperverletzung und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Sie bittet Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sich telefonisch zu melden (0681/9321-233).

