POL-SBR-STADT: Raubüberfall auf Tabakladen

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Am Samstag, 19.12.2020, ereignete sich in der Metzer Straße in 66117 Saarbrücken ein Raubüberfall auf einen Tabakladen.

Gegen 19 Uhr betrat ein maskierter, dunkel gekleideter und ca. 1,80m großer Mann den Tabakladen. Der Mann begab sich anschließend zu der Angestellten hinter den Verkaufstresen und entnahm dort nach Vorhalt eines Messers aus der Kasse Bargeld sowie vom Verkaufstresen Rubbellose. Durch das von dem Täter beim Verlassen des Ladenlokals versprühte Reizgas wurde die Angestellte leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll der Täter mit einem blauen Pkw nach Frankreich geflüchtet sein.

Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Personen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0681-9321233 mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen.

