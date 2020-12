POL-SBR-STADT: Brand in Mehrfamilienhaus/Evakuierung von 62 Personen

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

Am Mittwoch, dem 16.12.2020, entstand in einer 10-stöckigen Wohnanlage auf dem Saarbrücker Eschberg eine Rauchentwicklung, ausgehend vom Schacht der zentralen Müllbeseitugungsanlage. Neben dem Einsatz der Berufsfeuerwehr mussten sämtlich verfügbare Streifenfahrzeuge der Polizei Saarbrücken die Brandörtlichkeit absperren, Verkehrsmaßnahmen einleiten und die 62 Bewohner und vier Hunde vorsorglich evakuieren. Brandherd war vermutlich ein 1100 Liter fassender Müllcontainer im Keller des Anwesens. Es wurden durch die Rauchentwicklung keine Personen verletzt. Ein Gebäudeschaden konnte durch die schnelle Brandbekämpfung der BF Saarbrücken ebenso verhindert werden. Die Brandermittlungen durch den Kriminaldienst Saarbrücken dauern noch an.

