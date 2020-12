Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Am Mittwoch, dem 16.12.2020, befuhr gegen 12:30 Uhr ein 19-jähriger mit seinem Pkw die Franz-Josef-Röder-Straße in Fahrtrichtung Wilhelm-Heinrich-Brücke. Zu diesem Zeitpunkt trat unvermittelt eine 49-jährige Fußgängerin zwischen einem geparkten Fahrzeug und einem Parkscheinautomat auf die Fahrbahn. Hierbei kam es trotz Gefahrenbremsung des 19-jährigen zu einer Kollision, in deren Verlauf die Fußgängerin schwer verletzt und anschließend in die Uniklinik Homburg eingeliefert wurde. Zur Unfallursachenerforschung wurde ein Sachverständiger hinzu gezogen.

