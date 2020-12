Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Diebstahl von Kennzeichen in Alt-Saarbrücken - Zeugen gesucht

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Im Zeitraum vom 3. bis 5. Dezember wurden in der Straße Schwarzeich in Alt-Saarbrücken an vier PKW jeweils das hintere KFZ-Kennzeichen entwendet.

Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt bittet Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sich unter der Telefonnummer 0681/9321-233 zu melden.

