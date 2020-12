Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Alt-Saarbrücken

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Am vergangenen Samstag, den 12.12.2020, gegen 14:00 Uhr, parkte die spätere Geschädigte ihren PKW in der Gutenbergstraße in Alt-Saarbrücken gegenüber des TEDI-Marktes. Während ihres Aufenthaltes versuchte ein silberner Kombi älteren Modells ebenfalls dort einzuparken. Hierbei kollidierte dieser mit dem Kleinwagen der Geschädigten. Das im Auto der Geschädigten befindliche Kind konnte einen männlichen Fahrer in Begleitung einer weiblichen Beifahrerin als Tatverdächtigen beschreiben. Durch einen weiteren männlichen Zeugen wurde das Kennzeichen des verursachenden PKW notiert und der Geschädigten ausgehändigt. Wir bitten den männlichen Hinweisgeber sowie weitere Zeugen sich per E-Mail (PI-SB-STADT-ESD@polizei.slpol.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0681/932-1351 beim Ermittlungsdienst der PI Saarbrücken-Stadt zu melden.

