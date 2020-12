Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Bedrohung mit Schusswaffe in Saarbrücken-Malstatt

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Nach Zeugenangaben kam es in Saarbrücken am 28.11.2020, gegen 09:40 Uhr, auf dem Netto-Parkplatz in der Rheinstraße zu einem Streit zwischen zwei Männern. Im Rahmen des Streits soll einer der Männer den anderen mit einer Pistole bedroht haben. Unbeteiligte Passanten alarmierten die Polizei. Der Geschädigte war bei deren Eintreffen nicht mehr vor Ort. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681-9321 233 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- ESD

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell