Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach Schlägerei im Bereich der Luisenbrücke in Saarbrücken

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Am Dienstag, 08.12.2020, kam es gegen 09:50 Uhr in Saarbrücken, im Bereich der Luisenbrücke, zu einer Schlägerei zwischen drei jungen Männern, in deren Verlauf auch Schlagwerkzeuge (Metallkette) eingesetzt wurden und ein Geschädigter eine Platzwunde am Kopf erlitt. Bisher wurden weder der Geschädigte noch die Täter ermittelt. Nach Zeugenaussagen habe es sich bei den beteiligten Personen um junge Männer, Anfang 20, mit südeuropäischen Aussehen gehandelt. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel.: 0681/9321-230, in Verbindung zu setzen.

