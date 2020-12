POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf/Verkehrsunfall mit Flucht in Saarbrücken, Bismarckbrücke

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

Zeugenaufruf/Verkehrsunfall mit Flucht in Saarbrücken, Bismarckbrücke

Saarbrücken

Am Dienstag, 08.12.2020, befuhr gegen 07:00 Uhr morgens eine Fahrzeugführerin mit ihrem Ford Fiesta, von der BAB 620 kommend, die Bismarckbrücke in Saarbrücken, in Fahrtrichtung der Paul-Marien-Straße. Hierbei wurde die Fahrerin von einem Unbekannten überholt, der dabei mit dem Pkw der Geschädigten kollidierte und seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel.Nr: 0681/9321-233 in Verbindung zu setzen.

