POL-SBR-STADT: Audi A6 in Saarbrücken-Ensheim entwendet

Öffentlichkeitsfahndung nach flüchtigem Täter

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Am Freitagmorgen, den 09. Oktober 2020, entwendete ein bislang nicht ermittelter Täter zwischen 01:00 Uhr und 04:35 Uhr einen hochwertigen Audi A6 mit dem Kennzeichen: SB-BA 1505. Die Tat ereignete sich in der Schulstraße in Saarbrücken-Ensheim. Beide Originalschlüssel befanden sich zur Tatzeit in der Wohnung des Eigentümers, der PKW ist jedoch mit einem Keyless-Go-Schließsystem ausgestattet. Um 04:42 Uhr wurde der Tatverdächtige beim Überschreiten der zulässigen Geschwindigkeit von einer stationären Messanlage An der Heringsmühle in Saarbrücken geblitzt.

Die Polizei veröffentlicht nun nach Beschluss des Amtsgerichts in Saarbrücken das Bild des mutmaßlichen Täters. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321-233) entgegen.

