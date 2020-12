Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Brand in einer Bunkeranlage ohne Sachschaden

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Am 04.12.2020, 13:50 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über eine schwarze Rauchentwicklung aus einer Bunkeranlage im Bereich der Virchowstraße, in 66119 Saarbrücken, in Kenntnis gesetzt. Vorsorglich wurden polizeiliche Absperrungs- und Verkehrsmaßnahmen getroffen. Wie sich herausstellte, brannte in einem Gang des Bunkers eine Fackel, welche zu erheblicher Rauchentwicklung geführt hatte. Der Brandherd wurde von der Berufsfeuerwehr gelöscht, eine anschließende Durchsuchung der Bunkeranlage nach Personen verlief negativ. Es entstand kein Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- ESD

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell