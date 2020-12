Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Saarbrücker Polizei fasst Fahrraddiebe auf frischer Tat

Richter erlässt Haftbefehl

Saarbrücken

Am Dienstagabend beobachtete ein Zeuge in der Blumenstraße im Nauwieser Viertel zwei Männer, wie sie zwei gesicherte Fahrräder entwendeten und wählte den Notruf. Die Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt waren schnell vor Ort und konnten die beiden Männer bereits kurz darauf in der Nähe des Tatortes festnehmen. Die Fahrräder führten sie mit sich, die durchtrennten Fahrradschlösser hatten sie in der Blumenstraße zurückgelassen.

Die beiden Täter, ein 42-jähriger und ein 33-jähriger Saarbrücker, sind bereits polizeibekannt. Insbesondere der 42-jährige ist bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten.

Beide Täter wurden einem Richter beim Amtsgericht vorgeführt, der gegen den 42-jährigen Haftbefehl erließ. Dieser sitzt nun bis zu seiner Verhandlung in Untersuchungshaft in der JVA Lerchesflur.

Der Ermittlungsdienst der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt konnte die Eigentümer der Fahrräder noch nicht ermitteln. Sie werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

