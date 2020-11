Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall in der Saarbrücker Vorstadtstraße - Zeugen gesucht

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Am vergangenen Freitag, dem 27.11.20, befuhr ein 53-Jähriger aus Illingen gegen 08:55 Uhr die Vorstadtstraße in Richtung Metzer Straße in Saarbrücken. In Höhe des Einmündungsbereichs mit der Deutschherrnstraße kam ihm plötzlich ein herrenloses Komplettrad entgegen, streifte sein Fahrzeug und beschädigte es. Das Rad konnte bislang keinem Besitzer bzw. Autofahrer zugeordnet werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Saarbrücken unter 0681-9321-233.

