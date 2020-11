Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Gaststättenbetrieb trotz Corona-Beschränkung

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Am Freitag, 13.11.2020, wurde hiesige Dienststelle gegen 21:30 Uhr darüber informiert, dass in Alt-Saarbrücken entgegen der Corona-Verordnung eine Gaststätte betrieben würde. Vor Ort konnten mehrere Personen in der Gaststätte festgestellt werden. Von den Anwesenden wurde in der Gaststätte geraucht, Getränke konsumiert und offenbar wurden auch die dortigen Spielautomaten genutzt.

Die Gaststätte wurde im Anschluss geschlossen und die anwesenden Gäste wurden nach der erfolgten Identitätsfeststellung der Gaststätte verwiesen.

Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

