Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Cannabisfund nach Wohnungsdurchsuchung in Saarbrücken-Bübingen

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Beamte des Ermittlungsdienstes der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt durchsuchten am Morgen des 12. November 2020 eine Wohnung in Saarbrücken-Bübingen. Hierbei konnten mehrere Cannabispflanzen aufgefunden und sichergestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen führten zu dem Paar, das die Cannabispflanzen in der eigenen Wohnung anbaute. Die sichergestellten Pflanzen werden nun noch einer genaueren Untersuchung hinsichtlich ihres THC-Gehaltes und einer Verwiegung unterzogen.

Das Täterpärchen wurde vorläufig festgenommen. Ein Haftbefehl wurde im weiteren Verlauf jedoch nicht erlassen.

