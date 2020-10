Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit Flucht in der Dudweiler Landstraße in Saarbrücken Zeugenaufruf

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Mittwoch, 21. Oktober 2020 kam es gegen 13:00 Uhr in der Dudweiler Landstraße in Saarbrücken zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine beteiligte Frau verletzt wurde.

Die 53-jährige Geschädigte aus Saarbrücken war Fahrgast eines Linienbusses der Saarbahn GmbH. Dieser befuhr die Busspur (rechte Fahrspur) der Dudweiler Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Bereich der Zufahrt zum Zollamt Saarbrücken/Verladebahnhof kam es zum Spurwechsel eines weißen Kleinwagens unmittelbar vor den Linienbus, von der linken auf die rechte Fahrspur. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Fahrer des Busses eine Gefahrenbremsung durchführen. Der weiße Kleinwagen mit bislang unbekanntem Kennzeichen entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Beim Versuch, sich bei der Bremsung festzuhalten, erlitt die Geschädigte Verletzungen an beiden Handgelenken. Sie musste mit dem Verdacht einer Fraktur zur weiteren Behandlung in ein Saarbrücker Klinikum gebracht werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 oder eine andere Polizeidienststelle.

