Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Passanten retten Gestürzten aus misslicher Lage

Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Montagabend, 19. Oktober 2020, gegen 17:40 Uhr, stürzte ein 75-jähriger Saarbrücker am Saarufer auf der Alt-Saarbrücker Seite in Höhe des Schanzenberges. Weil er etwas getrunken hatte, schob er vernünftigerweise sein Fahrrad auf dem Leinpfad. Offenbar verlor er das Gleichgewicht und stürzte kopfüber in das Flussbett. An dieser Stelle war der Uferbereich voller Gestein, so dass der Mann nicht ins tiefe Wasser fiel. Er zog sich allerdings eine Platzwunde an der Stirn zu. Drei vorbeikommende Radfahrer hatten das Unglück von Weitem gesehen und retteten den Mann aus seiner Lage. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die hinzugezogene Streife der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt kümmerte sich um sein Fahrrad.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell