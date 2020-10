Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach Pkw-Diebstahl in Saarbrücken

In der Nacht vom 01. Juli 2020 auf den 02. Juli 2020 wurde in der Charlottenstraße in 66119 Saarbrücken ein Pkw durch einen bislang nicht ermittelten Täter entwendet.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Peugeot 207 mit den Kennzeichen SB-RH 42. Das Fahrzeug wurde am 20. August 2020 bei einem Geschwindigkeitsverstoß in der Egon - Reinert - Straße in Saarbrücken erfasst. Der Fahrer des Fahrzeugs ist bislang nicht identifiziert.

Hinweise zur Identität des Fahrers oder zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321-233) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

