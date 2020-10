Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Tatverdächtiger verliert vermutlich Ausweisdokument beim Aufbruch eines Pkw` s

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, 11.10.2020, 10:02 Uhr, erlangt die Polizeiinspektion Saarbrücken Stadt Kenntnis über einen aufgebrochenen Pkw in der Spichererbergstraße. Am Tatort wurde festgestellt, dass die Scheibe der Beifahrertür vollständig zersplittert und dass Fahrzeug offensichtlich durchsucht wurde. Offenbar wurde der Täter bei der Tatausführung jedoch gestört, denn neben Tatwerkzeug und einer Taschenlampe wurde auch ein Ausweisdokument des potenziellen Täters aufgefunden. Der polizeibekannte Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz inne hat, wurde bislang noch nicht festgestellt. Aufgrund weiterer Zeugen konnte die Tatzeit vermutlich gegen 03:00 am frühen Morgen eingegrenzt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- DGL

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell