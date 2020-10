Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Täterfestnahme nach Einbruch in Kindertagesstätte Brebach-Fechingen

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, 11.10.2020, 11:54 Uhr, teilten Zeugen fernmündlich der PI Saarbrücken Stadt mit, dass soeben ein maskierter Mann über den Zaun der Kindertagesstätte Brebach-Fechingen, Brückwiesstraße, gestiegen sei.Mehrere Einsatzfahrzeuge der PI Saarbrücken-Stadt suchten sofort die Örtlichkeit auf und umstellten das Gebäude. Nachdem an einer Zugangstür frische Aufbruchsspuren festgestellt wurden, erfolgte die Durchsuchung der Räume. Hier konnte der 21-jährige polizeibekannte Beschuldigte festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Ebenso wurde das Einbruchswerkzeug sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken erfolgt die Vorführung beim zuständigen Haftrichter am morgigen Tag.

