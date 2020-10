Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Saarbrücken (ots)

In der Nacht von Samstag, 03.10.2020, zum Sonntag, 04.10.2020, ereignete sich in der Hafenstraße in Saarbrücken, auf dem Parkplatz zwischen Congresshalle und Arbeitsamt ein Verkehrsunfall, bei dem ein weißer PKW mit einem dort geparkten, dunkelfarbenen Audi A5 kollidierte und sich danach entfernte. Ein Unfallzeuge hinterließ einen entsprechende Notiz am Fahrzeug des Geschädigten. Dieser, als auch mögliche weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter Tel: 0681 / 9321 233 zu melden.

