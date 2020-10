Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Graffiti-Serie in Brebach-Fechingen

Saarbrücken, Brebach-Fechingen (ots)

In der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag wurden im Zeitraum von 23:00 Uhr bis 07:00 Uhr eine Vielzahl von Graffiti an Hausfassaden in der Johannisstraße, Scheidter Straße und Saarbrücker Straße in Brebach-Fechingen angebracht. Insgesamt wurden bislang 10 Taten bekannt. Dabei wurden die Hauswände mit Farbe besprüht und unleserliche Zeichen und Formen angebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich bislang auf ca. 3000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der 0681/9321233 in Verbindung zu setzen.

