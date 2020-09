Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Pkw-Aufbrüche in Saarbrücken

Unbekannter Täter schlägt vier Pkw-Scheiben ein

Saarbrücken (ots)

Ein bisher nicht ermittelter Täter schlägt an vier geparkten Fahrzeugen die Seitenscheiben ein, durchsucht die Innenräume und entwendet Gegenstände. Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Odakerstraße in Saarbrücken-St. Arnual. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren gesichert.

