Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: 81-jährige Hedwig Bickel aus Sbr.-Ensheim weiterhin vermisst

Saarbrücken-Ensheim (ots)

Seit Freitag, dem 18.09.20 wird die 81-jährige Hedwig Bickel aus Saarbrücken-Ensheim vermisst. Nach der erfolglosen Suche am 18.09. und 19.09. wurden die Suchmaßnahmen am heutigen Tag mit einem Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und weiteren Hilfsdiensten fortgesetzt. Unter Zuhilfenahme von Spürhunden und einer Drohne wurde der Suchbereich unter anderem auf die Nachbarorte Fechingen und Eschringen ausgeweitet. Doch aus dieses Mal mussten die Suchmaßnahmen in den Abendstunden aufgrund der einsetzenden Dunkelheit erfolglos abgebrochen und auf den morgigen Tag verschoben werden. Die Polizei ist weiterhin auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Sachdienliche Hinweise zum Verschwinden der Hedwig Bickel nimmt jede Polizeidienststelle auf.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

SBR-STADT- DGL

Karcherstraße 5

66111 Saarbrücken

Telefon: 0681/9321-233

E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell